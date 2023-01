Lukaku, si progetta il futuro: “Inter e Chelsea, per chiudere possibile affare nell’affare”

Romelu Lukaku è stato piuttosto chiaro sulla sua volontà di restare all'Inter nel corso della sua intervista a Sky Sport. Ecco perché nelle prossime settimane i nerazzurri e il Chelsea si siederanno attorno a un tavolo per discutere dell'affare. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Denzel Dumfries, come riferisce Tuttosport:

"Come sostenuto da “Big Rom” nella lunga intervista a Sky, adesso «dovrà parlare il campo», ma la volontà comune è di proseguire insieme, possibilmente con uno sconto – lato società – rispetto all’attuale prestito di Lukaku, costato 8 milioni di euro, più bonus ai nerazzurri. Molti, forse troppi, per le casse dei vice campioni d’Italia, visto anche l’infortunio del centravanti che ha costretto l’atleta ai box per quasi tutta la prima parte della stagione. L’eventuale carta vincente potrebbe essere Dumfries: l’esterno piace al Chelsea e un suo trasferimento a Londra, attraverso il canale preferenziale creato con i Blues, rappresenterebbe quell’affare nell’affare che accontenterebbe tutti".