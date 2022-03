Lukaku, ritorno all’Inter? Il retroscena: “Ha già ricevuto queste due offerte”

Due offerte per Romelu Lukaku, che sta trovando pochissimo spazio recentemente al Chelsea. Lo svela Fabrizio Biasin

Due offerte per Romelu Lukaku, che sta trovando pochissimo spazio recentemente al Chelsea. Lo svela Fabrizio Biasin, noto giornalista, alla domanda sul possibile ritorno del belga all’Inter: “I margini per l’Inter in questo momento sono davvero minimi. Lukaku ha già due offerte di chi vorrebbe investire su di lui, in Premier League”, la rivelazione di Biasin sul canale Twitch di calciomercato.it. Un interessante retroscena sul futuro del belga.