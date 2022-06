Lukaku, l’Inter e la svolta Chelsea: “La fumata sarebbe stata nera se…”

Per Romelu Lukaku il miliardario americano Todd Boehly non è disposto a perderci. La Repubblica oggi si sofferma sulle cifre del prestito oneroso per rivedere Big Rom a Milano e sottolinea un aspetto in particolare: “Rispetto all'ipotesi di tenere Lukaku a Londra, senza vedere il campo o quasi, Boehly sembra ben disposto all'idea di assecondare la sua nostalgia della Serie A. Anche perché è partner di Roc Nation negli Stati Uniti in diversi affari legati soprattutto ai campioni del baseball. Al momento i Blues chiedono 10 milioni per il prestito annuale, l'Inter offre la metà. Con Abramovic al comando, sarebbe stato facile scommettere su una fumata nera. Ma a Londra il vento sembra essere cambiato. E chissà mai che presto il giocatore possa di nuovo essere avvistato a Milano alla Griglia di Varrone, ristorante in zona corso Como in cui amava offrire agli amici durante il suo biennio nerazzurro”, si legge.