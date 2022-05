CorSera – Lukaku, ritorno all’Inter a una condizione: “Marotta può farcela così”

Il possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Ne ha parlato Guido De Carolis, giornalista del Corriere della Sera

Il possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Ne ha parlato Guido De Carolis, giornalista del Corriere della Sera: “Lukaku può tornare all’Inter solo in prestito. I nerazzurri non possono acquistarlo, ma in prestito può rientrare. Dipende dal Chelsea e da Tuchel. Lukaku con questo allenatore non vuole restare. L’operazione è difficile e Marotta potrebbe farcela soprattutto per la forte volontà del giocatore di tornare”, le sue parole su Twitch al canale di calciomercato.it.