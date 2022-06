GdS – Lukaku ha già comunicato all’Inter che direbbe sì a questo stipendio

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter ed è in pressing col Chelsea per farsi liberare entro il 30 giugno. C'è il sì all'ingaggio

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter ed è in pressing col Chelsea per farsi liberare entro il 30 giugno. Come svelato da Gazzetta.it, “Lukaku ha già comunicato che “si accontenterebbe” di un ingaggio da 7,5 milioni e mezzo a stagione, circa la metà rispetto ai suoi attuali emolumenti”, si legge. Romelu è pronto a farę di tutto pur di vestire di nuovo nerazzurro…