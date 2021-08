Romano: “Lukaku, i soldi non c’entrano: da lui dimostrazioni chiare all’Inter”

Il giornalista, esperto di calciomercato internazionale, svela importanti dettagli su presente e futuro di Big Rom

Tutta la verità sulla situazione. Non ne fa una questione di soldi Romelu Lukaku, che sta benissimo all'Inter e vorrebbe rimanere in nerazzurro. Lo svela Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato internazionale, in diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta: "Voglio dire ancora una volta che non è una questione di soldi per Lukaku, non sta spingendo per andare via da Milano. Credo che anche in pubblico lui lo stia dimostrando, di voler restare all’Inter, in tutti i modi possibili immaginabili. Anche con l’addio di Conte, poteva prendere la palla al balzo e andare, invece è ancora qui per il progetto Inter. Lukaku quando è arrivato all'Inter era tutt'altro giocatore e altra persona, è proprio cambiato lui, era sovrappeso, aveva tanti problemi. Per questo lo United lo aveva venduto. Lo scenario in questo caso è chiaro. Non è che non andrebbe al Chelsea, ma vuole chiarire la situazione il prima possibile e questo deve farlo l’Inter”.