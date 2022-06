“Romelu, torni all’Inter?” Ecco come ha risposto Lukaku. E la palla passa al Chelsea

Romelu Lukaku vuole tornare all'Inter e lo ha dimostrato anche ieri, nel ritiro con il Belgio: gli aggiornamenti

Romelu Lukaku vuole tornare all'Inter e lo ha dimostrato anche ieri, nel ritiro con il Belgio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti, al termine dell'allenamento, "ha abilmente rispolverato il suo italiano per salutare e spiegare cordialmente che di futuro “non può parlare”. A volte, però, basta anche un gesto per assecondare una tendenza di gradimento, perché la prospettiva di tornare all’Inter è qualcosa che Lukaku pondera con attenzione. Per cui invece di andarsene con i due membri dello staff, il belga ha sfoggiato un bel sorriso per far capire che un ritorno in nerazzurro sarebbe la scelta migliore".