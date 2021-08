Inter, Lukaku sta volando a Londra su un jet privato: lo aspetta il Chelsea

Big Rom ha lasciato in questi minuti Milano: è in volo per Londra, lo aspetta il Chelsea per la firma sul contratto

Alessandro Cosattini

Ci siamo, Romelu Lukaku ha lasciato Milano. Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, “dopo la prima parte delle visite mediche completata a Milano, Romelu Lukaku sta volando a Londra su un jet privato per completare il suo trasferimento al Chelsea. Confermato il programma di viaggio. Annuncio ufficiale e presentazione questa settimana. Lukaku arriva al Chelsea dall’Inter per 115 milioni di euro”.