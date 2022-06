CdS – Lukaku ancora più funzionale di Dybala: la strategia dell’Inter con il Chelsea

"Dovesse arrivare il sì di Dybala, come si era già intuito, l’Inter non chiuderà la porta al ritorno di Lukaku, anzi. Dal punto di vista tecnico-tattico, infatti, Big Rom viene ritenuto ancora più funzionale rispetto all’argentino". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla possibilità di vedere, assieme, Dybala e Lukaku all'Inter. "Ma nel caso, il club nerazzurro farà di tutto per tenere in rosa anche Lautaro, costruendo un tridente davvero straordinario. Da escludere, però, che poi rimangano anche Dzeko e Correa: evidentemente si proverà a sistemare uno di questi due. Peraltro, il “Toro” è il primo a non prendere in considerazione un addio", spiega in aggiunta il quotidiano.