Inter, Lukaku sorpreso dall’addio di Conte: “A Milano sta benissimo, ma vuole vincere”

Sorpreso dall'addio di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport racconta i sentimenti di Romelu Lukaku dopo la partenza dell'ex ct

"Inutile girarci intorno: Romelu è rimasto sorpreso dalla partenza del suo ex allenatore, perché per lui la presenza di Conte equivaleva a garanzia di competitività ai massimi livelli. Ecco, la società ora dovrà essere brava a confermare, attraverso il mercato, questa capacità di costruire un club vincente. Vincente, sì: Lukaku vuole vincere trofei. Non gli piacciono le...mezze stagioni, non le ha mai amate. All’Inter sta benissimo, è molto riconoscente a un club che l’ha pagato tanto e che, peraltro, l’ha portato via da un club come il Manchester United che non credeva più in lui".