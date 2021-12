Sky – Manolas dice addio al Napoli: accordo e visite con l’Olympiacos

Il difensore greco lascia il Napoli e torna all'Olympiacos. Alle 18 è atteso in sede

Addio a un passo. Kostas Manolas è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il difensore è già in Grecia e in mattinata ha svolto le visite mediche con il club di Atene.

"L'accordo tra Napoli e Olympiacos è stato raggiunto sulla base di circa 3 milioni di euro. Nelle prossime ore, invece, verranno definiti gli ultimi dettagli per trovare l'intesa definitiva. Per lui si tratta di un ritorno, visto che era proprio tra le fila dei biancorossi quando fu poi pescato dalla Roma nell'estate del 2014. I tifosi dell'Olympiacos sono pronti a riaccogliere Manolas, che è atteso in sede per le 18".