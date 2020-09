Matteo Marani, giornalista di Skysport, ha parlato di Kanté, che come noto, è un desiderio di Conte. «Non credo che l’Inter abbia un extrabudget di 50 mln per arrivare al centrocampista. E servono cessioni. Se Skriniar andasse al Tottenham per quella cifra sarebbe un altro film e a Kanté ci può arrivare. con lui l’Inter si strutturerebbe in maniera solidissima, già lo è ma con lui sarebbe l’ultimo passo».

(Fonte: SS24)