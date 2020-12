Inter e Juve su Marcelo: la richiesta del Real. In Brasile: “Buone possibilità che i nerazzurri…”

All’Inter c’è un problema che si chiama fascia sinistra. In questa prima parte di stagione Ashley Young ha faticato e Ivan Perisic non sempre offre quelle garanzie che chiede Antonio Conte. Ecco perché il club nerazzurro nel mercato di gennaio potrebbe colmare questa lacuna. Oltre a Emerson Palmieri, l’Inter ha messo nel mirino anche Marcelo. Il brasiliano è ormai ai margini del progetto tecnico di Zidane e secondo quanto riportano in Brasile, la sua intenzione è quella di lasciare i blancos. Il giocatore è il grande obiettivo di mercato anche della Juventus e si profila un vero e proprio duello con l’Inter.

Da tempo i nerazzurri mostrano interesse nei confronti del terzino, in estate ci sono stati dei sondaggi col Real, ma alla fine non ha affondato il colpo, anche perché era saltata la trattativa col Bayern Monaco per la cessione di Perisic. Col mercato invernale alle porte, l’Inter proverà a portare a Milano il giocatore e “ci sono buone possibilità di successo, visto che il terzino è ora determinato a lasciare il Real Madrid“, riportano in Brasile.

“Il Real Madrid sta aspettando offerte sopra i 20 milioni di euro per il brasiliano, e non ha intenzione di trattenerlo. Occhio anche al Psg che può entrare nella corsa al giocatore”.

(mercadodabola.net)