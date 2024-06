Sky – Inter, Martinez in pugno. Dialogo col Genoa prosegue spedito

13 più due mln di bonus è l'offerta che l'Inter ha recapitato al Genoa per Josep Martinez, il portiere che i nerazzurri hanno puntato come vice Sommer. «Possiamo unire i puntini - ha sottolineato Marchetti su Skysport - anche rispetto a quanto ha detto quest'oggi Pastorello . Ha parlato del portiere croato del Paok, Kotarski, al club nerazzurro e si è sentito rispondere che il primo obiettivo è l'estremo difensore del Genoa».

«Con il club rossoblù dialogo va avanti in maniera spedita. Nei prossimi giorni si riparlerà delle possibile contropartite da inserire nella trattativa: sul tavolo ci sono i nomi di Satriano, Oristanio e Corrado. Ovviamente serve per abbassare la quota cash e chiudere l'operazione perché fondamentalmente l'Inter il portiere ce l'ha in pugno», ha concluso il giornalista del canale satellitare.