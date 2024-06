Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato così del rinnovo del capitano con l'Inter, ormai prossimo alla chiusura: "Tutto benissimo e tranquillo, nessun problema, è molto felice. Abbiamo parlato molto bene con tutti per il rinnovo: la sua volontà è stata decisiva, sicuro. Io lavoro per Lautaro, la sua decisione è sempre molto importante per me. Stiamo lavorando. Se manca solo la firma? Decideranno l'Inter e Lautaro. Prima o dopo la Copa America? Io non lo so, credo lo dirà l'Inter".