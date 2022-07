Marchetti (Sky): “Dybala? Qualche riflessione bisogna farla. Se al 10 luglio è senza squadra…”

"Le big d'Europa stanno cercando difensori centrali e potrebbe scatenarsi un effetto domino, è tutto concatenato e, allo stesso tempo, tutto bloccato. Chi vende i gioielli punta ad avere cash e non contropartite tecniche. Scamacca il PSG è pronto a fare una scommessa su uno dei giocatori che ha margini di crescita da grande squadra, il Paris questa scommessa la può fare, investire 40 mln su un attaccante che è già in Nazionale italiana è un sacrificio che può fare. Su Dybala tante considerazioni da fare, se uno come Dybala al 10 luglio è senza squadra, una riflessione in più tutti i giocatori che vanno a parametro zero la devono fare".