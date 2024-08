Intervistato da TV 12, Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo dell'Udinese, ha commentato così il ritorno in Friuli di Alexis Sanchez

"Sono felice, perché quando alleni una squadra per tanti anni importanti poi resti tifosi. So quanto è voluto bene dalla piazza Sanchez, so che questa non è un'operazione di marketing ma è una scelta tecnica".