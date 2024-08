Dal Portogallo rimbalzano alcune voci sul mercato dell'Inter e sulle mosse dei nerazzurri per un rinforzo in difesa da regalare a Simone Inzaghi. In particolare, secondo quanto riferisce A Bola, testata lusitana molto vicina alle vicende di casa Benfica, le aquile avrebbero rifiutato nei giorni scorsi un'offerta proveniente da Milano per Morato, difensore brasiliano classe 2001 della formazione di Roger Schmidt, che può giocare sia sulla fascia sinistra sia da difensore centrale, potenzialmente dunque perfetto per fungere da braccetto sinistro nella difesa interista.

"Non si è trattato di una proposta formale, quanto piuttosto di una manifestazione di interesse da parte dei campioni d'Italia per il difensore brasiliano. Le ragioni della risposta negativa sono state l'importo considerato basso per un giocatore considerato essenziale per Roger Schmidt, anche se non è un titolare assoluto in difesa. Da quanto rilevato da A Bola non ci sono stati ulteriori sviluppi dopo il primo approccio dei nerazzurri".