Scommessa Pirlo-Juve, ora Marotta studia l’assalto. GdS: “All’Inter sta maturando l’idea…”

La scelta della Juventus di affidare la panchina ad un neofita come Andrea Pirlo apre uno spiraglio di speranza per le altre, con l’Inter in primis che spera di potersi intromettere e poter interrompere il dominio in Italia dei bianconeri. “L’a.d. Beppe Marotta è pronto a fare una squadra che salga subito un nuovo livello. E la recentissima rivoluzione in casa Juventus stuzzica non poco la voglia dell’Inter di dare un nuovo assalto al trono bianconero”, evidenzia La Gazzetta dello Sport che poi entra nei dettagli: “Pirlo rappresenta una scommessa, in viale della Liberazione sta maturando l’idea che con i giusti accorgimenti si possa davvero lanciare la sfida per lo scudetto. […]. Chissà che anche Antonio non sia stuzzicato da una nuova sfida alla Juve con Pirlo in panchina e magari decida di restare all’Inter anche per questo”.