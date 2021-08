SI – Marotta a cena con Lucci: proposto Correa, il piano A Inter è un altro

Dialoghi in corso tra il dirigente nerazzurro e l'agente di Dzeko, che ha come assistito il Tucu. La preferenza interista è un'altra

Il colpo Edin Dzeko, ma non solo: l’Inter si muove per regalare un secondo rinforzo in attacco a Simone Inzaghi. Importanti aggiornamenti di mercato da Sportitalia. Come riportato dal profilo Twitter dell’emittente, a cena l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha incontrato Alessandro Lucci, procuratore tra gli altri anche di Dzeko. L’agente propone Joaquin Correa, ma i nerazzurri per il momento confermano Duvan Zapata come piano A per l’attacco.