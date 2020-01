Quello di Matias Vecino è un nome in uscita. Il centrocampista nerazzurro è stato accostato anche al Tottenham nell’ambito della trattativa per Eriksen. Si parla anche di un interesse dell’everton. Il giocatore quindi sta cercando di capire quale sarà il suo futuro e nella sede dell’Inter, come raccolto da FCINTER1908.IT, è arrivato il suo agente, Alessandro Lucci.