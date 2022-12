Marotta-Juve? Retroscena Calcio e Finanza: “Colloqui in questi giorni con Lombardo”

Diventano sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno alla Juventus di Beppe Marotta, amministratore delegato sport dell'Inter. A parlarne è anche Calcio e Finanza, secondo cui il dirigente nerazzurro avrebbe avuto in questi giorni dei colloqui con Marco Lombardo, attuale Chief Football Operating Officer della Roma e suo collaboratore in precedenza proprio alla Juventus. Secondo la testata, Lombardo potrebbe essere il vice di Marotta in caso di ritorno a Torino: