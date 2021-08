Lukaku, Inter spaccata: “Gioco a risparmio Zhang non va giù a Marotta. Da ieri Beppe…”

La trattativa per il possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea ha creato scossoni nel mondo Inter, anche all'interno della dirigenza

La trattativa per il possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea ha creato scossoni nel mondo Inter, anche all'interno della stessa dirigenza. Come scrive calciomercato.com, infatti, la vicenda ha creato una spaccatura tra l'anima italiana del club (Marotta e Ausilio) e la proprietà cinese. Amministratore delegato e direttore sportivo sarebbero anche disposti ad accettare la cessione di Lukaku, ma vorrebbero reinvestire l'intero ricavato. Una richiesta che non trova pienamente d'accordo Steven Zhang. Ecco perché Marotta è in contatto continuo con il presidente: