Marotta: “Inter, Scudetto possibile se lo perde la Juve. Vidal? Per noi è importante ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai in merito ai festeggiamenti di Tutto il calcio minuto per minuto, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha risposto così alle domande dei cronisti:

“Due anni fa mi sarei immaginato di essere primo con l’Inter? No, avrei voluto impostare la carriera in modo diverso ma è la bellezza del calcio. Questo fa parte dell’imprevedibile. Vidal? Dipende da tanti fattori, è un giocatore importanti per noi. La posizione dell’allenatore del Barcellona è a rischio, se dovesse cambiare allenatore non so cosa potrebbe succedere”.

CAMPIONE D’INVERNO – “Chi tra Inter e Juve sarà campione d’inverno? Non lo so, il titolo di campione d’inverno è un momento transitorio. Conta arrivare in fondo, la Juve ha mezzi e valori per finire davanti all’Inter. L’Inter può vincere lo scudetto se la Juve lo perde”.