Marotta: “Inzaghi spero sia erede di Conte in tutto e per tutto. Lui e Ausilio…”

Le parole dell'amministratore delegato dei nerazzurri sul nuovo allenatore

Le prime parole di Beppe Marotta sul nuovo allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. A Sky Sport, l'amministratore delegato nerazzurro ha svelato interessanti retroscena sulle prime settimane dell'ex tecnico della Lazio all'Inter: "Richieste di Inzaghi? Lavoriamo in team, tutti devono cercare di decidere nella collettività. Inzaghi mi auguro sia l'erede di Conte in tutto e per tutto, nei risultati e nell’aspetto professionale. Con lui c’è un confronto quotidiano, lo sente Ausilio tre o quattro volte, io poche. Le vacanze penso le abbia fatte al telefono. Ha già dimostrato grande senso di appartenenza”.