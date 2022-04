CdS – Marotta, messaggio di mercato a Bernardeschi? Lo scenario

Un nuovo scenario di mercato per l’Inter. Il Corriere dello Sport fa un nome in particolare per i nerazzurri verso l'estate

Un nuovo scenario di mercato per l’Inter. Dopo la vittoria di ieri nel derby d’Italia per 1-0, il Corriere dello Sport fa un nome in particolare per i nerazzurri. Lo fa, dopo le parole dell’ad Beppe Marotta: «Là davanti per ora siamo a posto e abbiamo anche giovani interessanti a giro come Satriano. Non entro nella situazione di Dybala che tra l'altro non è l'unico giocatore a parametro zero della Juventus, del Milan e dell'Inter». Voleva forse lanciare un messaggio a Bernardeschi, un elemento che potrebbe essere utile al progetto italiano che l'ad ha in mente?”, si interroga il quotidiano.