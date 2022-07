CdS: “Ecco come va tradotto il messaggio di Marotta a Dybala. Dzeko? Svolta possibile”

Ieri in conferenza stampa, Marotta ha affrontato il tema Dybala senza che gli venisse fatta la domanda. "È stato l'esperto dirigente a rilasciare una... dichiarazione spontanea sull'argomento nel corso dell'introduzione alla conferenza stampa di Inzaghi. Avrebbe potuto evitare di toccare il tema, ma se lo ha trattato, è stato per mandare un messaggio, l'ennesimo, all'argentino. Tadotto: per l'Inter è la prima opzione se, oltre a Sanchez (a giorni l'incontro con l'agente Felicevich, ma il Niño non vorrebbe tornare in Sudamerica come Vidal: lui preferisce restare in Europa, tra Spagna e Inghilterra), partirà Dzeko", chiosa il CorSport.

L'obiettivo di Marotta è legare una parte importante dello stipendio di Dybala alle presenze e di smussare le richieste di Antun su commissioni e premi alla firma. "Come alternativa sarebbe invece pronto a proporgli un contratto di un solo anno più opzione per altri tre. Così nel 2023 entrambe le parti potrebbero riflettere sul futuro... con le mani libere. Il concetto è chiaro: la Joya deve dimostrare di essere tornato in piena efficienza fisica. L'argentino, però, nei prossimi giorni potrebbe anche scegliere di andare altrove. È un “rischio” del quale l'ad è al corrente, ma ha la convinzione che l'ex juventino aspetterà l'Inter. Per quanto? Dzeko arriverà in ritiro il 13 ed è complicato pensare che qualcosa possa accadere prima. Con Lukaku in rosa, gli spazi per Edin non saranno molti e l'ex Roma ne vorrà parlare con Inzaghi. La chiave può essere questa", chiosa il CorSport.