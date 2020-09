SM: “Inter, Marotta sta parlando col Sassuolo di Dalbert: e punta un nome preciso”

Per Aleksandar Kolarov manca solo l’ufficialità, ma l’Inter non si ferma e sta per piazzare il secondo colpo dopo il serbo: si tratta di Arturo Vidal, che, secondo SportMediaset, è atteso a Milano nella giornata di domani. Il cileno sta infatti risolvendo gli ultimi aspetti contrattuali per lasciare Barcellona. Su N’Golo Kanté, riporta l’emittente, si registra un interesse del Manchester United: l’Inter deve fare cassa e i Red Devils hanno capito di poter tentare un blitz per il francese.

L’Inter vuole poi concludere il tormentone Lautaro Martinez: l’offerta programmata dal Barcellona di 65 milioni di euro più un giocatore non si avvicina minimamente alla richiesta da 111 milioni del club nerazzurro. In casa interista spingono invece per un rinnovo fino al 2025 da 5 milioni più bonus a stagione, che potrebbero aumentare nel caso in cui gli agenti dessero l’ok per rimuovere la clausola rescissoria. Beppe Marotta, infine, sta parlando col Sassuolo per piazzare Dalbert in prestito, cercando anche di avvicinarsi a Manuel Locatelli.