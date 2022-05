Inter, un big via? Marotta ha il piano B. E per l’attacco spunta un vecchio pallino

Il diktat di Zhang, comunicato a dirigenti e Inzaghi martedì, è chiaro: l'Inter dovrà chiudere in attivo di 60 mln tra entrate e uscite

Matteo Pifferi

Il diktat di Zhang, comunicato a dirigenti e Inzaghi martedì, è chiaro: l'Inter dovrà chiudere in attivo di 60 mln tra entrate e uscite e, per questo, è necessario un sacrificio di un big. I nomi sono noti: Bastoni, Skriniar o Barella, considerando che Lautaro è intoccabile. Per i due difensori e per il centrocampista, l'Inter ha in mente di cautelarsi con un piano B per ognuno.

Bastoni

"Bastoni è il giocatore con maggiori corteggiatori: in Premier, infatti, Tottenham e i due club di Manchester potrebbero presto scatenarsi per il giovane azzurro (valutato almeno 60 milioni). L’Inter, per età e caratteristiche tecniche per certi versi uniche, non vorrebbe perdere Bastoni ma, come detto, salvaguardare Lautaro, oggi, ha la priorità su tutto. Se dovesse partire Bastoni, il club nerazzurro avrebbe già il sostituto, ovvero Gleison Bremer", spiega Tuttosport. L'alternativa al brasiliano del Torino è Senesi del Feyenoord, altro profilo già accostato in passato all'Inter.

Barella

Qualora dovesse essere sacrificato Barella, l'Inter si tufferebbe, secondo Tuttosport, su Frattesi. "Il 22enne romano piace molto e se i dirigenti non avessero determinati paletti economici, probabilmente lo prenderebbero a prescindere, come primo cambio a centrocampo al posto del partente Vidal . Oggi questa via è più complicata - il Sassuolo lo valuta non meno di 20-25 milioni -, ma in caso di partenza di Barella , sarebbe lui l'erede designato", riepiloga il quotidiano.

Lautaro

In caso di cessione di Lautaro, il profilo di Scamacca potrebbe diventare prioritario. "Il centravanti rimane a prescindere il primo obiettivo per rinforzare l'attacco, ma costando 40 milioni, è difficile che l'Inter possa oggi pensare a lui avendo già in organico Lautaro, Dzeko , Correa e... Dybala (?). In alternativa attenzione a un vecchio pallino come Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach", conferma Tuttosport.