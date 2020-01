Inter, Marotta piazza il primo colpo. Ormai è questione di ore: “Conte sa che…”

In attesa degli arrivi di Eriksen e Giroud (senza contare che c’è ancora in ballo la questione Vidal), l’Inter è pronta a piazzare il primo colpo di questa sessione di mercato di gennaio. E’ Ashley Young, laterale del Manchester United, in arrivo nelle prossime ore. Antonio Conte, dunque, sa che l’attesa per i rinforzi è ormai finita:

“Conte sa che l’attesa è finita e che l’Inter in questi giorni stringerà i cordoni su quanto preparato nelle ultime settimane. La prima necessità – alla luce delle condizioni di Asamoah – è quella di avere in tempo brevissimi Ashley Young: in tal senso ci sarà un’accelerazione già nelle prossime ore per chiudere la pratica con il Manchester United grazie a un conguaglio sul cartellino, essendo l’esterno in scadenza a giugno“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)