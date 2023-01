Marotta: “Skriniar? Ha fatto una scelta, non ci piace ma dobbiamo rispettarla. Saprà…”

Nel pre-partita di Inter-Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia, il dirigente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così a Mediaset: “Difendere il trofeo? È molto importante nel rispetto della storia del club, partecipare ed essere protagonisti in tutti i trofei. È una partita importante in una competizione importante che è la Coppa Italia, siamo campioni in carica, dobbiamo onorarla”.