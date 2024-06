Sky – Martinez all’Inter, operazione chiusa oggi: le cifre finali e i bonus

Josep Martinez all’Inter, l'operazione - conferma anche Sky - è stata chiusa oggi. 13,5 milioni più 2 di bonus le cifre finali, già anticipate da FCIN1908.it. Un colpo chiuso dai dirigenti per il presente e soprattutto per il futuro: nei piani del club, infatti, sarà il portiere titolare dell'Inter dopo Yann Sommer. Non subito dalla prossima stagione, ma poi sì: l'Inter ha scelto lo spagnolo per la porta.