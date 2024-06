Joseph Martinez , portiere del Genoa, è diretto all'Inter e il club rossoblù sta lavorando al sostituto, come riferito su skysport da Di Marzio. Stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista la società ligure avrebbe fatto un'offerta per il portiere, classe 2000, dell'Oviedo, Leo Roman. Ma la prima offerta è stata rifiutata.

Per l'estremo difensore Zion Suzuki, portiere del Sint-Truiden e della Nazionale giapponese, classe 2002, la richiesta è 10 mln di euro quindi la società sta valutando anche altre piste per la porta. Il Cagliari è avanti per Pio Esposito, attaccante dell'Inter che l'anno scorso era allo Spezia. Invece il fratello, Sebastiano, è diretto all'Empoli.