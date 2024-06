Beppe Bergomi su Skysport ha parlato di Valentin Carboni e delle voci che parlano di un futuro lontano dall'Inter. «Penso - ha detto l'ex capitano nerazzurro - che per il 3-5-2 non vada bene. Per come si muove l'Inter e per quello che ci ha fatto vedere Inzaghi in questi tre anni, farebbe fatica a trovare spazio».