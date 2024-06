Ore cruciali per la chiusura dell'affare tra Inter e Genoa per Josep Martinez , con il quale i nerazzurri hanno raggiunto da tempo l'accordo economico sulla base di 1,5 mln di euro per cinque anni.

Secondo Sport Mediaset, al momento i due club non hanno trovato l'accordo sulla valutazione di Oristanio. Ma occhio ad un'altra possibilità: sempre secondo Sport Mediaset c'è la possibilità che l'Inter metta sul mercato Oristanio, che ha molte pretendenti in Serie A, per poi avere un budget più alto così da offrire 12 mln di euro più bonus al Genoa per Martinez.