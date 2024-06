Inter-Martinez, ormai ci siamo: “Resta un ultimo dettaglio da sistemare”

"L'Inter lancia lo sprint per Martinez. L’idea, infatti, è quella di definire ogni aspetto dell’operazione entro la fine della settimana. Del resto, manca davvero poco per sistemare tutti gli incastri. Tanto più che il Genoa ha ormai scelto la contropartita da inserire nell’operazione, ovvero Oristanio ". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa tra Inter e Genoa per Josep Martinez, ormai sempre più vicino ai nerazzurri. I rossoblù all'inizio hanno chiesto addirittura 25 mln di euro ma, tenuto conto del fatto che il contratto del portiere spagnolo è in scadenza a giugno 2025, ha abbassato decisamente le pretese.

"Ciò che manca allora è la modalità con cui il fantasista passerà in rossoblù. Il Genoa pensa pure al prestito, mentre l’Inter spinge per una cessione a titolo definitivo con la recompra, come accaduto lo scorso anno con Fabbian, ceduto al Bologna, ma che, nel 2025, potrà tornare nerazzurro in cambio di 12 milioni. Il club ligure, però, in caso di acquisto di Oristanio, vorrebbe essere libero da vincoli futuri. L’incastro finale, comunque, stabilirà l’effettivo conguaglio economico che andrà a versare viale Liberazione: il Genoa lo vuole più alto possibile, mentre Marotta e Ausilio puntano a non andare oltre i 10 milioni", sottolinea il Corriere dello Sport.