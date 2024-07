TS – Martinez all’Inter, le gerarchie in porta. E Gudmundsson nonostante le smentite…

Occhio a Gudmundsson

L’estremo difensore, il cui cartellino è stato pagato 13.5 milioni di euro più 2 di bonus, sarà agli ordini di Simone Inzaghi fin da subito, dal primo giorno di questa stagione, ossia dal prossimo 13 luglio. Lui e Di Gennaro saranno inizialmente gli unici due portieri a disposizione dell’allenatore piacentino (giovani esclusi). Ovviamente Sommer resta il titolare, ma l’ex Las Palmas e Lipsia potrà mostrare fin da subito le proprie qualità, provando quindi a inserirsi nel contesto Inter immediatamente per mettere in difficoltà nelle scelte il tecnico dei campioni d’Italia. E a proposito di incipit di annata, la prima gara ufficiale dell’Inter, con Martínez a disposizione, sarà proprio contro il Genoa. Non plausibile pensare oggi che Josep possa tentare di farsi rimpiangere il 18 agosto contro i suoi ex tifosi e compagni, proprio per via delle gerarchie nerazzurre, ma il talento classe ‘98 cercherà comunque di avere il suo spazio nel corso dell’annata, con l’obiettivo finale di diventare lui il nuovo 1 dell’Inter (in questa stagione potrebbe indossare la casacca numero 13, quella dei secondi portieri nella Liga spagnola).