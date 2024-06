"Un weekend di calma apparente. Con la situazione che tornerà rovente settimana prossima. L’Inter conta di chiudere a stretto giro l’affare Josep Martinez , per una valutazione complessiva da circa 15 milioni di euro. La situazione, sicuramente molto ben incanalata, non può definirsi chiusa visto che i due club devono ancora trovare la definitiva quadra economica, soprattutto sulla valutazione del o dei giocatori che si trasferiranno, all’interno dell’operazione, in Liguria". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla trattativa tra Inter e Genoa per Martinez.

Il Genoa ha individuato in Gaetano Oristanio la pedina più gradita ma a Gilardino piace anche Satriano, valutato però 10 mln di euro a differenza di Oristanio, che il Cagliari avrebbe potuto riscattare a 4 mln. "Occhio sempre a Zanotti (comunque cercato dal Lugano, da altri club svizzeri e tedeschi) e ai fratelli Esposito. Da fonti vicine a Martinez emerge l’entusiasmo di trasferirsi all’Inter (com’era per Bento, che però è stato sfavorito da una valutazione da oltre 20 milioni di euro cash e dalla non necessità da parte dell’Athletico Paranaense di cedere a prezzo di favore il suo gioiellino) e la voglia di arrivare presto al nero su bianco. Permane un generale grande ottimismo sulla conclusione positiva della negoziazione che potrebbe avvenire già in settimana, quando andranno in scena altri contatti telefonici e meeting in presenza tra tutte le parti in causa", si legge su Tuttosport.