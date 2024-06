Pressing Inter su Martinez, Sky: “Il Genoa pensa già al sostituto: due nomi”

L’Inter è in pressing per Josep Martinez. I dirigenti nerazzurri fanno sul serio per il portiere del Genoa, tanto che il Grifone sta già pensando al sostituto. Come riportato da Sky Sport, “in caso di cessione, ai rossoblù piace Roman, portiere spagnolo del Real Oviedo. Il nome nuovo è invece quello di Zion Suzuki del Sint-Truiden. Ventuno anni, nato negli USA ma con passaporto giapponese, l’anno scorso in Belgio è sceso in campo in 22 occasioni”, si legge.