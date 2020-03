Martinez Quarta, l’agente conferma: “In estate vogliamo lasci il River per andare in Europa”

Uno dei nomi che è stato accostato all’Inter nei mesi scorsi è quello di Lucas Martinez Quarta. Il difensore classe 1996 del River Plate potrebbe sbarcare presto in Europa. Il suo agente, ai nostri microfoni, aveva parlato dell’interesse nerazzurro, soprattutto quello di Zanetti, per il ragazzo. E in queste ore Gustavo Goni ha confermato: «L’idea è che nel prossimo mercato si lasci il River per andare in Europa. Riteniamo che sia il momento ideale per età, livello del giocatore e perché in Europa cercano giovani talenti». A lui sono interessate anche il Betis e il Celta Vigo.

(Fonte: larazon.com)