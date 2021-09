Ex Inter, Mazzarri verso ritorno in Serie A: attesa fumata bianca col Cagliari

L'ex allenatore nerazzurro è molto vicino a firmare con il club sardo, che oggi ha esonerato Leonardo Semplici

Walter Mazzarri verso il ritorno in Serie A. L’ex allenatore dell’Inter (tra le altre) è pronto a tornare in panchina nel massimo campionato italiano. Lo fa sapere TMW: “Walter Mazzarri sempre più vicino al Cagliari, che sembra aver sciolto le riserve sull'erede di Leonardo Semplici, esonerato in mattinata dopo la rocambolesca sconfitta patita contro il Genoa. L'ex tecnico del Torino sta trattando con il presidente Giulini quello che potrebbe essere il suo nuovo contratto: si va verso un biennale, con le parti vicinissime alla definitiva fumata bianca. Il mister toscano ha superato dunque Giuseppe Iachini, che al momento sembra una opzione solo in caso di fallimento della trattativa con Mazzarri”, si legge.