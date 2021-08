CorSera – Mbappè, il PSG respinge il Real. Ma Perez non si arrende: pronti 200 mln

Tiene ancora banco il possibile addio al club parigino del giocatore francese che ha un contratto in scadenza

In Francia parlano di operazione saltata. In Spagna non sono così convinti. Il Corriere della Sera parla dell'affare che potrebbe portare al Real Madrid Kylian Mbappè .

Il PSG ha fatto muro, ma il club spagnolo sta andando avanti con il suo pressing. Al momento il futuro di Mbappé è incerto. Perez ha formulato due offerte: una di 160 mln e l'altra da 170, entrambi arricchite di bonus. Ma entrambi respinte da Leonardo, ds della società parigina. Gli sceicchi dicono di voler tenere duro sul calciatore per il quale è stata fatta un'offerta da capogiro. Un'offerta fatta per un calciatore che a gennaio potrebbe trovare già l'accordo per il trasferimento a parametro zero (qualora non rinnovasse con il PSG ovviamente). Pare che il presidente del Real Madrid non abbia ancora rinunciato all'attaccante francese e sarebbe pronto ad offrire 200 mln.