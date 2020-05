Mercato, tutti pazzi del gioiello Mbuyamba. L’ag: “C’è anche l’Inter”. La situazione

Tutti pazzi per Xavier Mbuyamba. Il futuro al Barcellona del calciatore classe 2001 non è più certo come prima dell’emergenza Coronavirus e ora il difensore olandese può davvero lasciare la Catalogna. Ne ha parlato in merito il suo agente Carlos Barros, che ai microfoni di Voetbal International ha dichiarato: “C’è grande incertezza: presto ci sarà una nuova elezione presidenziale molte nuove persone potrebbero unirsi consiglio. Politicamente la situazione è molto irrequieta e a livello sportivo c’è molta divisione. Se ad esempio anche uno come Ansu Fati può andare in prestito, come può sfondare un talento? Quasi tutti i principali club in Europa hanno chiesto di Xavier. Anche il Real Madrid è in lizza ed è seriamente interessato a prenderlo: ma questo sarebbe ovviamente un trasferimento delicato. Anche Juventus e Inter sono interessate, così come i migliori club in Germania e Inghilterra. Il Chelsea ha le carte migliori: ne abbiamo discusso ampiamente l’anno scorso e Frank Lampard ha già dimostrato di non aver paura di schierare i giovani”.