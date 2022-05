Mercato, ag. Zapata: “All’Atalanta sta bene. Se chiamasse l’Inter, ascolteremmo la proposta”

Fernando Schena, procuratore di Duvan Zapata, ha concesso alcune dichiarazioni al portale linterista.it sul futuro dell'attaccante colombiano

"Al momento non c’è assolutamente nulla. Duvan ha un contratto e sta molto bene a Bergamo. Però sappiamo com’è il calcio, può succedere di tutto. Se chiamerà l’Inter ovviamente ascolteremo cos’ha da dire, ad ora non ci sono stati contatti. Concorrenza in attacco? Eventualmente questo genere di cose le vedremo a tempo debito, sempre se ci sarà qualcosa".