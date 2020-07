Mercato, Alaba può partire. Rummenigge: “Senza rinnovo, valuteremo altre opzioni”

E’ quello di David Alaba uno dei nomi maggiormente ambiti in vista della prossima sessione di mercato. Il calciatore è in scadenza con il Bayern Monaco nell’estate 2021 e, ad oggi, non si è ancora arrivati ad una soluzione per un rinnovo di contratto. Sul calciatore c’è mezza Europa e anche l’Inter e una sua partenza non sembra un’ipotesi così remota. Lo ha confermato il CEO del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge in conferenza stampa: “Se non riuscissimo a trovare un accordo per il rinnovo di Alaba, dovremo valutare altre opzioni”, ha detto.