Sky – Mercato, colpo Salernitana: accordo di massima con Ribery

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa da qualche giorno, ma ci sono ancora tanti giocatori svincolati che attendono di trovare una sistemazione e che offrono occasioni di mercato suggestive per molte squadre.

Chi sembra sul punto di accasarsi è uno dei nomi a spasso più affascinanti: Frank Ribery. L'ex Bayern Monaco e Fiorentina, infatti, avrebbe ormai raggiunto un accordo di massima con la Salernitana sulla base di un contratto annuale con opzione per un'altra stagione a 1,5 milioni di euro annuali. Qualora non ci fossero sorprese, lunedì il calciatore sarà a Salerno per le visite mediche e un saluto ai tifosi.