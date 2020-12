Mercato, l’agente Le Mée: “Per la prossima estate punto tutto su Martial in Italia”

È iniziato il conto alla rovescia per la cerimonia del Golden Boy del prossimo lunedì a Torino, quando Erling Haaland del Borussia Dortmund verrà incoronato miglior Under 21 d’Europa. Domani su ‘Tuttosport’ uscirà una lunga intervista con Yvan Le Mée, agente francese e produttore di ‘Mercato’, la prima serie tv dedicata a trattative e affari del mondo del pallone. “La nostra fiction – racconta il procuratore marsigliese che, tra gli altri, rappresenta Mendy del Real Madrid – partirà dal Golden Boy, un premio internazionale che vale il Pallone d’Oro per i giovani talenti. Il protagonista della nostra storia è un giocatore della Juventus. Haaland ha strameritato il premio, è un terminator che ricorda Ibra”. Cinema, Golden Boy e tanto mercato nell’intervista di domani: “Per la prossima estate punto su Martial in Italia”, ha rivelato Le Mée