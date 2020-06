Mercato, un gioiello del Real “non rientra nei piani di Zidane”. E il prezzo è abbordabilissimo

Achraf Hakimi si sta mettendo in mostra con il Borussia Dortmund. La sua ottima stagione fin qui ha fatto sì che i maggiori top club mettessero gli occhi su di lui. Anche l’Inter sembra aver mostrato interesse, smentito poi dal suo agente. Ora è il Manchester City che vuole fare sul serio per lui: come riporta Sport, il prezzo del giocatore ruoterebbe attorno 50 milioni di euro. Hakimi ad oggi non rientra nei piani di Zidane, che punta ancora forte su Carvajal. Il Borussia Dortmund chiederà il prolungamento del prestito del giocatore, ma non sarà facile ottenerlo considerando che le Merengues hanno intenzione di far cassa col terzino marocchino.