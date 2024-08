Anche La Gazzetta dello Sport oggi dedica spazio all’esclusiva di FCIN1908.it su Thiago Romano all’Inter. Confermato l’arrivo del classe 2006, ecco i dettagli e non soltanto. “C’è il mercato della prima squadra, che ha ritoccato la rosa là dove serviva (e che magari porterà in dote un attaccante, oltre al difensore mancino che sostituirà Buchanan), e poi c’è un altro mercato, parallelo, che guarda al futuro, come vuole Oaktree. Ed è proprio su questo terreno che l’Inter sta per muovere un altro passo importante, con l’acquisto di Thiago Romano, attaccante argentino del Panathinaikos.