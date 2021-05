Mercato Inter, Gotti: “De Paul come un figlio, lui e Musso possono fare bene ovunque”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese-Bologna (1-1), Luca Gotti ha parlato anche del futuro di De Paul e Musso

MUSSO - "Non riesco a dare la verità, dico quello che penso e penso che abbiamo un grande portiere, che ti porta punti. Tra i pali e nelle uscite alte è tra i pochissimi, lo metto tra i migliori della A, poi si è ripetuta la scena di Benevento, dove non c’è solo l’errore di Musso, c’è anche un errore di Musso. Potrebbe essere anche in vantaggio, ma non pare subito perché ripensa a Benevento e poi succede quello che abbiamo visto".

PRONTI PER UNA BIG - "L’Udinese aspetta il momento giusto per cedere, perché non ha necessità immediate, serve dunque anche un certo tipo di mercato per soddisfare un certo tipo di esigenze. Magari sarà quello italiano il mercato povero e all’estero qualcuno per l’offerta importante c’è, non lo sappiamo, ma sono giocatori che possono fare bene ovunque".